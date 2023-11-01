Центробанк Азербайджана активизировал в сентябре-октябре интервенции на валютном рынке – глава ЦБ

Председатель ЦБА Талех Кязымов заявил, что банк в сентябре-октябре 2023 года активизировал операции по интервенции на валютном рынке с целью ее покупки.

Кязымов на пресс-конференции в среду сообщил, что за 10 месяцев текущего года ЦБА приобрел инвалюты в рамках операций на валютном рынке на сумму $1,2 млрд. «95% этой суммы была приобретена в сентябре-октябре», - отметил он.

По его словам, на 99% валютных аукционах, организованных Центробанком, предложение превышало спрос.

Кязымов подчеркнул, что операции ЦБ на валютном рынке проводились для «обеспечения стабильности курса маната».

Глава ЦБ добавил, что такая ситуация приводит и к росту денежной базы. При этом он подчеркнул, что Центробанк ожидает рост денежной базы в текущем году более чем на 20%, что в последующие годы может привести к потенциальному росту инфляции.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году.

Х.Насирзаде