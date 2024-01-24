Bakcell вложила в расширение сети в Карабахе и Восточном Зангезуре $13,5 млн

Оператор мобильной связи в Азербайджане компания Bakcell в расширение собственной сети на освобожденных территориях вложила 23 млн манатов ($13,5 млн инвестиций по текущему курсу $1 - 1,7 манатов -ИФ).
"Bakcell инвестировала 23 млн манатов в расширение своей сети на освобожденных от оккупации территориях. За короткий период времени компания обеспечила покрытие сетью мобильной связи такие населенные пункты как: Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдере, Аскеран", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, сеть Bakcell представлена абонентам, проживающим и занятым в инфраструктурных работах в Шушинском, Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском, Кельбаджарском и Лачинском районах.
"Продолжая поддерживать возрождение освобожденных территорий, Bakcell также стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи", - говорится в сообщении.
Компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.
Н.Аббасова
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