Bakcell вложила в расширение сети в Карабахе и Восточном Зангезуре $13,5 млн

Оператор мобильной связи в Азербайджане компания Bakcell в расширение собственной сети на освобожденных территориях вложила 23 млн манатов ($13,5 млн инвестиций по текущему курсу $1 - 1,7 манатов -ИФ).

"Bakcell инвестировала 23 млн манатов в расширение своей сети на освобожденных от оккупации территориях. За короткий период времени компания обеспечила покрытие сетью мобильной связи такие населенные пункты как: Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдере, Аскеран", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, сеть Bakcell представлена абонентам, проживающим и занятым в инфраструктурных работах в Шушинском, Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском, Кельбаджарском и Лачинском районах.

"Продолжая поддерживать возрождение освобожденных территорий, Bakcell также стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи", - говорится в сообщении.

Компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.

Н.Аббасова