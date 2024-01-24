Власти Казахстана хотят снять ограничения на работу в стране системы Starlink

Власти Казахстана намерены внести поправки в законодательство для снятия ограничений на работу в республике сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.
"Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. В частности, есть нормы, которые требуют (...), чтобы центр управления этими сетями находился на территории нашей страны. Системы Starlink не предполагают размещение центра управления сетями в Казахстане. Проще говоря, контроля трафика. Это требование на сегодня невозможно исполнить. Поэтому начали работу с депутатами, чтобы в действующее законодательство внести поправку, чтобы подобного рода системы могли работать в Казахстане", - сказал Оразбек журналистам в среду.
В профильном министерстве уточнили, что вопрос о том, в какой именно закон будут внесены изменения, находится на обсуждении.
Замминистра отметил, что на сегодняшний день ведется работа по пилотному проекту подключения сельских школ к системе Starlink.
"Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей", - сказал замминистра.
Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Оператором сети является компания SpaceX.
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