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Транспорт и связь 24.01.2024 19:05

Власти Казахстана хотят снять ограничения на работу в стране системы Starlink

Власти Казахстана намерены внести поправки в законодательство для снятия ограничений на работу в республике сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

"Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. В частности, есть нормы, которые требуют (...), чтобы центр управления этими сетями находился на территории нашей страны. Системы Starlink не предполагают размещение центра управления сетями в Казахстане. Проще говоря, контроля трафика. Это требование на сегодня невозможно исполнить. Поэтому начали работу с депутатами, чтобы в действующее законодательство внести поправку, чтобы подобного рода системы могли работать в Казахстане", - сказал Оразбек журналистам в среду.

В профильном министерстве уточнили, что вопрос о том, в какой именно закон будут внесены изменения, находится на обсуждении.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день ведется работа по пилотному проекту подключения сельских школ к системе Starlink.

"Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей", - сказал замминистра.

Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Оператором сети является компания SpaceX.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНТЕРНЕТ, STARLINK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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