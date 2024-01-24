Fresnillo в 2023г увеличила выпуск серебра на 5%, до 56,3 млн унций

Мексиканская компания Fresnillo, крупнейший в мире производитель серебра, в 2023 году произвела 56,3 млн унций этого драгметалла, что на 5% превышает результат 2022 года.

Fresnillo в своем сообщении отмечает рост производства на новом руднике Juanicipio, а также более высокое содержание металла на San Julian Veins, что, правда, было частично нивелировано снижением полезного выхода на San Julian (DOB) и одноименном Fresnillo.

Производство золота сократилось на 4% и составило 611 тыс. унций.

Для сравнения, прогноз Fresnillo на 2023 год составлял 57-64 млн унций серебра и 590-640 тыс. унций золота. В 2024 году компания рассчитывает произвести 55-62 млн унций серебра и 580-630 тыс. унций золота.

Fresnillo - ведущий мировой производитель первичного серебра и крупнейшая золотодобывающая компания Мексики. Ключевые активы Fresnillo расположены в Мексике и включают в себя 8 действующих рудников, а также ряд проектов развития и разведочных участков.