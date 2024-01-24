Узбекистан в 2023г привлек от АБИИ $1 млрд инвестиций

Узбекистан в 2023 году привлек от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) $1 млрд инвестиций и планирует расширять сотрудничество с этим фининститутом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Китай в среду посетил штаб-квартиру АБИИ, где провел переговоры с президентом банка Цзинь Лицюнем.
"В последние годы взаимодействие с банком вышло на беспрецедентно высокий уровень. Портфель совместных проектов превысил $3 млрд. Только в 2023 году объем привлеченных инвестиций достиг $1 млрд. Реализуются важные проекты в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства", - говорится в сообщении.
Мирзиёев выступил за наращивание объемов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства.
АБИИ в свою очередь отмечает, что была согласована и подписана трехлетняя инвестиционная программа с целью дальнейшей поддержки развития Узбекистана во многих секторах. "На сегодняшний день банк одобрил 14 проектов в Узбекистане на общую сумму $3,1 млрд, это седьмой по величине портфель проектов среди стран-участниц", - уточняется в сообщении банка.
Кроме того, обсуждены вопросы подготовки и проведения ежегодного заседания совета управляющих банка, которое пройдет 25-26 сентября в Самарканде.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является международным банком развития и занимается финансированием инфраструктурных проектов. АБИИ с капитализацией $100 млрд имеет 109 государств-членов.
Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan
Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Баку и Багдад обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Крупнейший НПЗ Ирака увеличил мощность на 70 тыс. б/с
Госдолг еврозоны в III квартале сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза - до 82,6% ВВП
Apple наращивает ИИ-потенциал, готовится провести большую M&A-сделку
Турпоток в Азербайджан в 2023г вырос на 30%
Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы