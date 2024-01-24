Узбекистан в 2023г привлек от АБИИ $1 млрд инвестиций

Узбекистан в 2023 году привлек от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) $1 млрд инвестиций и планирует расширять сотрудничество с этим фининститутом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Китай в среду посетил штаб-квартиру АБИИ, где провел переговоры с президентом банка Цзинь Лицюнем.

"В последние годы взаимодействие с банком вышло на беспрецедентно высокий уровень. Портфель совместных проектов превысил $3 млрд. Только в 2023 году объем привлеченных инвестиций достиг $1 млрд. Реализуются важные проекты в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства", - говорится в сообщении.

Мирзиёев выступил за наращивание объемов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства.

АБИИ в свою очередь отмечает, что была согласована и подписана трехлетняя инвестиционная программа с целью дальнейшей поддержки развития Узбекистана во многих секторах. "На сегодняшний день банк одобрил 14 проектов в Узбекистане на общую сумму $3,1 млрд, это седьмой по величине портфель проектов среди стран-участниц", - уточняется в сообщении банка.

Кроме того, обсуждены вопросы подготовки и проведения ежегодного заседания совета управляющих банка, которое пройдет 25-26 сентября в Самарканде.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является международным банком развития и занимается финансированием инфраструктурных проектов. АБИИ с капитализацией $100 млрд имеет 109 государств-членов.