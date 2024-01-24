Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.847 RUR   0.0192 GBR   2.1594 TRY   0.0561

Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

СНГ 24.01.2024 23:20

Узбекистан в 2023г привлек от АБИИ $1 млрд инвестиций

Узбекистан в 2023 году привлек от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) $1 млрд инвестиций и планирует расширять сотрудничество с этим фининститутом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Китай в среду посетил штаб-квартиру АБИИ, где провел переговоры с президентом банка Цзинь Лицюнем.

"В последние годы взаимодействие с банком вышло на беспрецедентно высокий уровень. Портфель совместных проектов превысил $3 млрд. Только в 2023 году объем привлеченных инвестиций достиг $1 млрд. Реализуются важные проекты в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства", - говорится в сообщении.

Мирзиёев выступил за наращивание объемов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства.

АБИИ в свою очередь отмечает, что была согласована и подписана трехлетняя инвестиционная программа с целью дальнейшей поддержки развития Узбекистана во многих секторах. "На сегодняшний день банк одобрил 14 проектов в Узбекистане на общую сумму $3,1 млрд, это седьмой по величине портфель проектов среди стран-участниц", - уточняется в сообщении банка.

Кроме того, обсуждены вопросы подготовки и проведения ежегодного заседания совета управляющих банка, которое пройдет 25-26 сентября в Самарканде.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является международным банком развития и занимается финансированием инфраструктурных проектов. АБИИ с капитализацией $100 млрд имеет 109 государств-членов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АБИИ, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az