Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.847 RUR   0.0192 GBR   2.1594 TRY   0.0561

Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

Дальнее зарубежье 24.01.2024 22:49

Лавров: никому не хочется большой войны, России - в последнюю очередь

Россия не заинтересована в "большой войне", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Многие поднимают тревогу в связи с тем, что растет эскалация, воинственная риторика. Ну да, наверно, никому не хочется большой войны. Нам - в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно", - сказал он в среду на пресс-конференции в ООН.

По словам министра, "но действия эти предпринимают США: в доктринальные документы Соединенных Штатов, в доктринальные документы НАТО записано, что мы главная прямая угроза".

На вопрос о возможном столкновении России с НАТО, в частности со странами Балтии, Лавров ответил: "Я слышал, что даже президент (США Джо) Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО".

"Я все-таки склонен верить в разум американского руководства и вижу в этом попытку решить сиюминутную проблему с выделением денег Украине", - отметил глава российского МИД.

Он задался вопросом: "Они считают, что Конгресс (США) можно так легко запугать этой по-настоящему сказкой?"

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, ВОЙНЫ, ОТНОШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az