Лавров: никому не хочется большой войны, России - в последнюю очередь

Россия не заинтересована в "большой войне", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Многие поднимают тревогу в связи с тем, что растет эскалация, воинственная риторика. Ну да, наверно, никому не хочется большой войны. Нам - в последнюю очередь. Мы большие войны переживали в нашей истории многократно", - сказал он в среду на пресс-конференции в ООН.

По словам министра, "но действия эти предпринимают США: в доктринальные документы Соединенных Штатов, в доктринальные документы НАТО записано, что мы главная прямая угроза".

На вопрос о возможном столкновении России с НАТО, в частности со странами Балтии, Лавров ответил: "Я слышал, что даже президент (США Джо) Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО".

"Я все-таки склонен верить в разум американского руководства и вижу в этом попытку решить сиюминутную проблему с выделением денег Украине", - отметил глава российского МИД.

Он задался вопросом: "Они считают, что Конгресс (США) можно так легко запугать этой по-настоящему сказкой?"