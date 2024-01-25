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СНГ 25.01.2024 10:21

Из упавшего в Афганистане российского самолета похитили $1,2 млн

Из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета были украдены один миллион 200 тысяч долларов США, сообщила газета Hasht e Subh со ссылкой на местные источники в провинции.

"Надежные источники сообщили газете, что после кражи этой суммы денег губернатор талибов в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид по приказу заместителя премьер-министра этой группировки Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела", - отмечается в публикации.

Источники добавляют, что руководит этой комиссией глава управления разведки талибов в провинции Бадахшан.

По данным источников, группа, первой прибывшая на место происшествия, имеет отношение к начальнику штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддину Фитрату.

Ни талибы, ни российская сторона пока не комментировали это сообщение.

Ранее Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Кабуле сообщила об обнаружении четверых выживших на месте падения российского самолета Falcon 10 в Афганистане. На борту бизнес-джета, пропавшего с радаров вечером 20 января, было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, ДЕНЬГИ, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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