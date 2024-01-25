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Бизнес и законодательство 25.01.2024 23:42

Nokia неожиданно завершила IV квартал с чистым убытком, объявила buyback на 600 млн евро

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку на 23% и неожиданно завершил период с убытком.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. На сопоставимой основе она получила прибыль в размере 568 млн евро против прибыли в 929 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка Nokia сократилась до 5,707 млрд евро с 7,449 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 530 млн евро (672 млн евро на сопоставимой основе) при выручке в 6,28 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи сократилась на 17%, в сфере сетевой инфраструктуры - на 26%, сегмента "облачных" решений - на 8%.

Сопоставимая операционная рентабельность снизилась на 70 базисных пунктов, до 14,8%.

Между тем совет директоров компании предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 13 евроцентов на акцию и инициировал двухлетнюю программу обратного выкупа акций на 600 млн евро.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, NOKIA, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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