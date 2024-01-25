Nokia неожиданно завершила IV квартал с чистым убытком, объявила buyback на 600 млн евро

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку на 23% и неожиданно завершил период с убытком.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. На сопоставимой основе она получила прибыль в размере 568 млн евро против прибыли в 929 млн евро годом ранее.
Квартальная выручка Nokia сократилась до 5,707 млрд евро с 7,449 млрд евро.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 530 млн евро (672 млн евро на сопоставимой основе) при выручке в 6,28 млрд евро.
Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи сократилась на 17%, в сфере сетевой инфраструктуры - на 26%, сегмента "облачных" решений - на 8%.
Сопоставимая операционная рентабельность снизилась на 70 базисных пунктов, до 14,8%.
Между тем совет директоров компании предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 13 евроцентов на акцию и инициировал двухлетнюю программу обратного выкупа акций на 600 млн евро.
Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий – МИД Азербайджана
Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей
Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник
Японский лунный аппарат SLIM перевернулся при посадке из-за отказа одного из двигателей - JAXA
В Азербайджане привлекли к ответственности 15 карабахских сепаратистов - Генпрокуратура
Суд в Баку продлил арест "руководителей" карабахских сепаратистов еще на 4 месяца
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Турция завершила процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО
США предупреждали Иран о готовящемся теракте в городе Керман 3 января
Крупнейшая общеевропейская партия ЕНП может выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы