Баку и Токио обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ провели встречу, в ходе которой обсудили расширение азербайджано-японского сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ.
"Мы обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и ИКТ", - написал Набиев в четверг в соцсети "Х" (ранее твиттер).
Стороны также обменялись мнениями о "престижном мероприятии - COP29, которое в этом году примет" Азербайджан, добавил он.
Р.Керимов
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