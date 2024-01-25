Баку и Токио обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ провели встречу, в ходе которой обсудили расширение азербайджано-японского сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ.

"Мы обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и ИКТ", - написал Набиев в четверг в соцсети "Х" (ранее твиттер).

Стороны также обменялись мнениями о "престижном мероприятии - COP29, которое в этом году примет" Азербайджан, добавил он.

Р.Керимов