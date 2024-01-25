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Дальнее зарубежье 25.01.2024 16:27

ОАЭ опровергают сведения ООН о поставках оружия СБР в Судане

Власти ОАЭ не вооружают Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые с прошлого апреля ведут бои с суданской армией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"ОАЭ опровергли данные о поставках оружия военизированной группе (...) после утечки документа ООН, в котором есть "надежные" доказательства отправки ОАЭ оружия СБР", - информирует издание.

"ОАЭ не принимает чью-либо сторону в этом конфликте", - заявил неназванный представитель властей эмиратов.

Он отметил, что Абу-Даби выступает за прекращение огня в Судане и диалог.

FT ознакомилось с докладом экспертов ООН, который носит непубличный характер. Согласно ему, каждую неделею в Чаде с грузовых самолетов разгружают по несколько партий оружия и боеприпасов, после чего передают на границе с Суданом СБР. Однако представители ОАЭ заявили ООН, что эти самолеты перевозят гумпомощь, предназначенную для больниц.

Также в докладе ООН говорится, что СБР финансирует участие в боевых действиях за счет торговли золотом, значительную часть которой они контролировали еще до конфликта. Благодаря этим средствам СБР приобретает оружие, платит зарплаты, оплачивает медийные кампании и услуги лоббистов, приобретает поддержку других политических и вооруженных групп.

Между тем, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на неназванных представителей западных стран, что Иран снабдил суданскую армию беспилотниками "Мохаджер-6", который способен нести боеприпасы с точным наведением и современное разведывательное оборудование. Эти дроны способны наносить удары с воздуха, вести радиоэлектронную борьбу, осуществлять целеуказание на поле боя.

В частности, эти беспилотники удалось заснять со спутника на авиабазе "Вади-Сейдна" к северу от Хартума.

США ранее утверждали, что Иран поставлял оружие движениям "Хезболла" и ХАМАС, группировке "Катаиб Хезболла" в Ираке, группировке "Ансар Аллах" в Йемене, армии Эфиопии.

С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 7 млн человек, а 1,5 млн бежали из страны.

По данным западных СМИ, ВС Судана имеют превосходство в воздухе, однако у них мало боеспособных сухопутных подразделений. Военные контролируют восток и север страны, а главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан ранее перебрался в Порт-Судан. В то же время СБР с первых же дней конфликта взяли под контроль большинство районов столицы Хартума, затем добились значительных успехов в боях за регион Дарфур, захватили город Вад-Медани, который служил узловым пунктом для гуманитарных операций международных организаций.

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Тэги: ОАЭ, СУДАН, ВООРУЖЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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