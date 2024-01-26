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Бизнес и законодательство 26.01.2024 02:38

Китай может укрепить позиции на рынке лития на фоне проблем с добычей в Австралии и обвала цен

Китай может воспользоваться обвалом цен на литий для укрепления своих позиций на этом рынке, в то время как австралийские участники отрасли отказываются от прежних планов производства, пишет Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков и данные компаний.

По информации Benchmark Mineral Intelligence, за прошедший год литий из-за избытка предложения подешевел более чем на 80%, до минимальных с 2020 года $13,2 тыс. за тонну. Газета связывает избыток с замедлением роста спроса на электромобили в КНР, их крупнейшем рынке, до 25% в 2023 году с 84% годом ранее. Литий - один из ключевых компонентов аккумуляторов электромобилей.

В этом году предложение лития на глобальном рынке превысит спрос на 17%, ожидает Goldman Sachs.

"Сейчас такой период, когда за чрезвычайно короткий срок в эксплуатацию ввели слишком много новых [литиевых] проектов", - приводит FT слова главы отдела исследований сырьевых рынков Fastmarkets Уильяма Адамса.

"Китай будет рассматривать снижение цен [на литий] как возможность укрепить позиции на этом рынке, - полагает Адамс. - Можно вспомнить скачки цен на литий в 2021-2022 годах - Китай тогда реагировал очень быстро".

На минувшей неделе китайская Ganfeng Lithium договорилась об увеличении в ближайшие три года закупок сподуменового концентрата у австралийской Pilbara Minerals почти вдвое. Из этого концентрата получают литий.

Между тем австралийские политики беспокоятся, что местные производители могут больше всех пострадать от падения цен на литий, отмечает газета. Министр ресурсов страны Мадлен Кинг на прошлой неделе обсудила с главами предприятий отрасли экстренный план их защиты от неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

Pilbara в эту среду отчиталась о снижении выручки в октябре-декабре 2023 года на 46% в квартальном выражении и заявила, что вряд ли выплатит дивиденды за июль-декабрь.

Ранее на этой неделе стало известно, что другая австралийская компания - Liontown Resources - из-за снижения цен на литий не получит кредит на 760 млн австралийских долларов ($500,6 млн) для ввода в эксплуатацию проекта Kathleen Valley, одного из крупнейших литиевых месторождений в мире. Компания пересматривает планы расширения производства.

Еще одна местная компания, Core Lithium, в январе заявила о прекращении добычи лития из-за обвала цен. Теперь она будет только обогащать уже добытую руду.

"Запасы лития чувствительны к небольшим изменениям роста спроса или предложения, поэтому рынок подвержен повышенной ценовой волатильности, - считают аналитики Citi. - Реакция на стороне предложения на текущее снижение цен может подготовить рынок к восстановлению во втором полугодии 2024 года".

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Тэги: КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, ЛИТИЙ, КОНКУРЕНЦИЯ


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