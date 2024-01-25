Литва не закроет старые газовые блоки крупнейшей ТЭС после синхронизации, оставит как резерв

После завершения строительства энергомоста между Литвой и Польшей Harmony Link и завершения всего проекта синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой два старых блока крупнейшей в Литве тепловой электростанции Lietuvos elektrine, работающей на газе, не будут закрыты, как планировалось ранее.
Как сообщил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис агентству BNS, седьмой и восьмой блоки ТЭС в Электренай мощностью 300 МВт каждый понадобятся для обеспечения балансировки и стабильности энергосистемы.
"Сегодня мы очень ясно видим, что даже после ввода Harmony Link системные услуги будут необходимы, поскольку в Финляндии прогнозируется огромный дефицит электроэнергии в отсутствие ветра. По мере постепенного ухода газа его заменит водород, но до тех пор газ будет основным источником балансирования", - сказал он.
"С другой стороны, каждый газовый агрегат позволяет сохранить работоспособность системы в случае непредвиденных обстоятельств", - добавил Крейвис.
По его словам, 7-й и 8-й энергоблоки ТЭС продолжат оказывать резервные услуги и работать в случае необходимости, например при повышении оптовых цен на электроэнергию.
Кроме того, до конца 2025 года планируется отремонтировать седьмой блок Lietuvos elektrine. В прошлом году прошел ремонт восьмого энергоблока.
Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей
Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник
Алиев утвердил Меморандум по сотрудничеству в сфере ИКТ между Азербайджаном и Ираком
В Азербайджане привлекли к ответственности 15 карабахских сепаратистов - Генпрокуратура
Суд в Баку продлил арест "руководителей" карабахских сепаратистов еще на 4 месяца
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Военный кабинет министров Израиля обсуждает потенциальное соглашение с ХАМАС об освобождении заложников
Советник Байдена по нацбезопасности проведет встречу с главой МИД Китая
Правительство Северной Македонии уходит в отставку в преддверии всеобщих выборов
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы