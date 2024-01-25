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ТЭК 25.01.2024 21:44

Литва не закроет старые газовые блоки крупнейшей ТЭС после синхронизации, оставит как резерв

После завершения строительства энергомоста между Литвой и Польшей Harmony Link и завершения всего проекта синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой два старых блока крупнейшей в Литве тепловой электростанции Lietuvos elektrine, работающей на газе, не будут закрыты, как планировалось ранее.

Как сообщил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис агентству BNS, седьмой и восьмой блоки ТЭС в Электренай мощностью 300 МВт каждый понадобятся для обеспечения балансировки и стабильности энергосистемы.

"Сегодня мы очень ясно видим, что даже после ввода Harmony Link системные услуги будут необходимы, поскольку в Финляндии прогнозируется огромный дефицит электроэнергии в отсутствие ветра. По мере постепенного ухода газа его заменит водород, но до тех пор газ будет основным источником балансирования", - сказал он.

"С другой стороны, каждый газовый агрегат позволяет сохранить работоспособность системы в случае непредвиденных обстоятельств", - добавил Крейвис.

По его словам, 7-й и 8-й энергоблоки ТЭС продолжат оказывать резервные услуги и работать в случае необходимости, например при повышении оптовых цен на электроэнергию.

Кроме того, до конца 2025 года планируется отремонтировать седьмой блок Lietuvos elektrine. В прошлом году прошел ремонт восьмого энергоблока.

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Тэги: ЛИТВА, ТЭС, БЛОКИ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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