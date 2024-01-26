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Транспорт и связь 26.01.2024 02:38

Международный аэропорт Афин может быть оценен в 2,1-2,5 млрд евро по итогам IPO

Афинский международный аэропорт (Athens International Airport) обнародовал предварительные параметры первичного размещения акций и сообщил, что сбор заявок в рамках IPO начинается в четверг и завершится 1 февраля.

Ценовой диапазон был установлен в 7-8,2 евро за акцию, исходя из чего рыночная стоимость компании в целом может составить 2,1-2,46 млрд евро, пишет Greek City Times.

Власти Греции планируют разместить 90 млн акций аэропорта, что составляет 30%. Окончательный объем IPO и финальная цена будут определены после окончания сбора заявок.

Ожидается, что торги акциями аэропорта на Афинской фондовой бирже начнутся 7 февраля.

Ранее сообщалось, что AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, АЭРОПОРТ, IPO

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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