Международный аэропорт Афин может быть оценен в 2,1-2,5 млрд евро по итогам IPO

Афинский международный аэропорт (Athens International Airport) обнародовал предварительные параметры первичного размещения акций и сообщил, что сбор заявок в рамках IPO начинается в четверг и завершится 1 февраля.
Ценовой диапазон был установлен в 7-8,2 евро за акцию, исходя из чего рыночная стоимость компании в целом может составить 2,1-2,46 млрд евро, пишет Greek City Times.
Власти Греции планируют разместить 90 млн акций аэропорта, что составляет 30%. Окончательный объем IPO и финальная цена будут определены после окончания сбора заявок.
Ожидается, что торги акциями аэропорта на Афинской фондовой бирже начнутся 7 февраля.
Ранее сообщалось, что AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%.
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