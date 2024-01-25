IZIA направит свыше 185,5 млн манатов создание энергетической инфраструктуры в промпарках в Карабахе и В.Зангезуре

Агентство по развитию экономических зон (IZIA) направит 185 млн 583,089 тыс. манатов на строительство электроустановок и электромонтажные работы в промышленных парках "Агдам" (Карабахский экономический район) и "Экономическая зона долины Араз" (экономический район Восточный Зангезур).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с этой целью подписаны два контракта.
Первый контракт подписан с компанией "Global Interiors Group". Сумма контракта - 118 млн 217,594 тыс. манатов.
Второй контракт подписан с ЗАО "Ima-Energy" на сумму 67 млн 365,494 тыс. манатов
Сроки выполнения работ до 25 июля 2024 года.
Б.Рустамбеков
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