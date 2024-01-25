Крупнейшая общеевропейская партия ЕНП может выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, готовится поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщил портал Euractiv.
Сама фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, выбранная лидерами ЕС главой ЕК в 2019 году, еще не объявила о намерении возглавить список кандидатов от ЕНП на европейских выборах, уточняет близкое к институтам Евросоюза интернет-издание в статье, опубликованной в четверг.
"Однако становится все более очевидным, что это лишь вопрос времени. Для этого она должна быть выдвинута ее собственной политической партией - германским Христианско-демократическим союзом (ХДС), опорой политической семьи ЕНП, и поддержана еще двумя партиями-членами ЕНП в письме, подписанном и доставленном (в Брюссель) не позднее 21 февраля", - пишет Euractiv.
По данным издания, в Брюсселе преобладает мнение, что партия премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская платформа" и партия премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия" могут поддержать фон дер Ляйен.
При этом СМИ со ссылкой на неназванный источник в ЕНП отмечает, что, независимо от того, поддержат ли их партии официально нынешнего председателя ЕК, "факт остается фактом: Туск и Мицотакис являются двумя лидерами, которые оба могут и готовы поддерживать кандидатуру фон дер Ляйен до конца".
Также, по словам источника, ей понадобится "скорее символическая" поддержка двух небольших партий.
ЕНП созывает 1 февраля неформальную встречу своих руководителей, на которой обычно присутствует фон дер Ляйен, в штаб-квартире общеевропейской партии в Брюсселе перед внеочередным заседанием Европейского совета.
Euractiv видит в этой встрече возможность "обсудить "дорожную карту" предстоящих выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня". Другой источник издания из Германии сообщил о вероятности того, что фон дер Ляйен объявит о своей кандидатуре на съезде ХДС в Берлине 19 февраля.
"Если она это сделает, последним шагом станет утверждение ее кандидатуры на конгрессе ЕНП в Бухаресте 6-7 марта", - пишет портал.
Euractiv также приводит информацию, распространенную прессой Афин и Загреба о том, что Мицотакис и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович "присматриваются к должности" председателя Европейского совета взамен собирающегося покинуть этот пост до истечения официального срока бельгийца Шарля Мишеля.
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