ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой ЕК

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, утвердила в ходе конгресса кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в должности председателя Еврокомиссии (ЕК).

По данным европейских СМИ, в ходе тайного голосования на съезде партии в Бухаресте фон дер Ляйен заручилась поддержкой 400 делегатов, 89 проголосовали против. Право голосовать было у 801 делегата ЕНП. Издание Euractiv поясняет, что большое число воздержавшихся показывает - одобрение кандидатуры фон дер Ляйен было "крайне ожидаемым".

Члены партии начали голосовать в 10:15 по местному времени (12:15).

Ранее в четверг в ходе выступления кандидат заявила, что будет прилагать усилия для мира, процветания и безопасности Европы.

Фон дер Ляйен была единственным кандидатом от ЕНП на выдвижение на пост главы ЕК. ЕНП - одна из крупнейших партий Европы, она включает в себя 49 коллективных членов, национальные партии из 27 стран.

Западные СМИ пишут, что самым большим препятствием для избрания 65-летней фон дер Ляйен на второй срок может стать прогнозируемый успех евроскептиков на выборах в ЕП. Это может заставить главу ЕК искать поддержки за пределами партии.

Намеченные на 6-9 июня европейские выборы приведут к назначению первых лиц главных институтов ЕС, в том числе Еврокомиссии.

Лидеры ЕС в 2019 году избрали фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, главой ЕК.

В своем комментарии телеканал Euronews указал, что ЕНП уверенно лидирует в опросах и, по прогнозам, останется крупнейшей фракцией Европейского парламента будущего созыва, что делает фон дер Ляйен явным фаворитом на роль председателя Европейской комиссии.

Телеканал сообщил, что манифест ее партии включает "спорный план" по передаче прошений мигрантов о предоставлении убежища в "безопасные третьи страны" на основе британской "руандийской модели". Отвечая на вопрос о законности этой модели, фон дер Ляйен сказала, что "абсолютно ясно, что все, что мы делаем, будет при полном соблюдении наших обязательств по ЕС и международному праву", добавив, что концепция "безопасных третьих стран" уже закреплена в законодательстве ЕС.

Действующая глава ЕК также отдала дань уважения европейским фермерам, которые в последние месяцы выступали против брюссельской бюрократии в ходе протестов в странах ЕС, и заявила, что ее партия будет противостоять "растущей угрозе политических крайностей".

При этом, отмечает Euronews, "она не вызывает одинакового энтузиазма у всех национальных делегаций". Так, председатель французской правоцентристской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти обвинил фон дер Ляйен в том, что она олицетворяет "технократический дрейф", оттолкнувший Европейский союз от европейцев, в служении которым она клянется. Холодное отношение к ней проявили и две из трех словенских консервативных партий, сославшихся на ее "слабое лидерство".

Фон дер Ляйен также вызвала критику из-за недавнего отказа от своей прежде безоговорочной поддержки амбициозных природозащитных законов и из-за ее сдержанности в осуждении Израиля за несоразмерные потери среди гражданского населения в секторе Газа.

Главным соперником фон дер Ляйен будет представитель имеющей вторую по численности фракцию в Европарламенте Партии европейских социалистов, нынешний член ЕК по вопросам занятости и социальным правам люксембуржец Николас Шмит.

Победителю потребуется поддержка всех 27 лидеров ЕС и Европарламента нового состава. По данным Euronews, у ряда делегатов ЕНП есть уверенность, что эта процедура будет для фон дер Ляйен "простой формальностью", и она беспрепятственно вновь займет место во главе Еврокомиссии.