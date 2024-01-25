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АПК 25.01.2024 22:41

Тахмазли и Данкверт обсудили поставки продукции АПК

Глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провели в четверг телефонный разговор.

«Данкверт выразил благодарность Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских. По состоянию на 25 января 2024 года в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн штук пищевых яиц», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельзознадзор.

Стороны отметили, что экономические отношения между странами поступательно развиваются.

«Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом. Азербайджан продолжает оставаться одним из надежных партнеров и ведущих экспортёров в Россию овощей и фруктов. В части поставок картофеля в Азербайджан, глава российского ведомства заверил об усилении контроля над вывозом продукции в Республику. В ближайшее время технические специалисты проведут консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, АПК, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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