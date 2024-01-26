Саудовская Аравия изменит правила продажи алкоголя

Новые правила продажи алкоголя в Саудовской Аравии были обнародованы в преддверии открытия первого магазина спиртных напитков в столице страны Эр-Рияде,сообщаетв четверг CNN.
Правила, регулирующие квоты на алкоголь для немусульманских дипломатических миссий, вводятся с целью "противодействия незаконной торговле алкогольными товарами", говорится в заявлении правительственного Центра международных коммуникаций (CIC).
Агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами, и документ сообщило, что Саудовская Аравия готовится открыть в столице Эр-Рияде первый магазин алкоголя, который будет обслуживать исключительно немусульманских дипломатов.
В ответ на сообщение Reuters CIC сообщила CNN, что "новый процесс будет сосредоточен на выделении определенного количества алкогольных товаров при въезде в Королевство, чтобы положить конец предыдущему нерегулируемому процессу, который привел к неконтролируемому обмену такими товарами в Королевстве".
В CIC не уточнили, будет ли открыт магазин, но сообщили, что новая "нормативная база была введена для противодействия незаконной торговле алкогольными товарами и продукцией, полученной дипломатическими миссиями", говорится в сообщении CIC.
Продажа и употребление алкоголя в Саудовской Аравии строго запрещены и караются ударами плетью, депортацией, штрафами и тюремным заключением.
Однако страна под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана перестраивает свою туристическую отрасль в рамках грандиозной программы по диверсификации экономики. Это привело к предположениям о том, что в ближайшем будущем в Королевстве может быть легализован алкоголь.
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