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Макроэкономика 26.01.2024 09:27

Манат подорожал к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 января ЦБА установил на уровне 1.8427 маната/1EUR (25 января - 1.8489 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 января сохранил на уровне 0.0191 маната/1RUB (25 января - 0.0192 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 января ЦБА установил на уровне 0.0561 маната/1TRY (25 января - 0.0562 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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