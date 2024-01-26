Манат подорожал к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 января ЦБА установил на уровне 1.8427 маната/1EUR (25 января - 1.8489 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 января сохранил на уровне 0.0191 маната/1RUB (25 января - 0.0192 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 января ЦБА установил на уровне 0.0561 маната/1TRY (25 января - 0.0562 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков