Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

ТЭК 26.01.2024 12:33

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, проводится расследование

Сбой в работе энергетической смычки EstLink 2 между Эстонией и Финляндией обнаружен в ночь на пятницу, его причина на данный момент неизвестна, сообщает агентство BNS.

Проводится расследование причины ЧП. Безопасность энергопоставок в Эстонию гарантирована, и в настоящее время ей ничего не угрожает. До конца пятницы эстонский электросетевой оператор Elering будет использовать активируемые при подобных сбоях резервные мощности в регионе для компенсации объема электроэнергии, которая должна была поступать через EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, с субботы будут задействованы другие свободные генерирующие мощности.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью свыше 170 км, около 12 км этой линии проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 км - по дну Финского залива как морской кабель, а около 14 км - как воздушная линия по территории Финляндии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ЧП


Похожие новости


Поспешность обозначения виновных в повреждении газопровода и кабеля связи в Финском заливе грозит серьезными последствиями Эстония не исключает умышленного повреждения морского газопровода Balticconnector Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО Эстония одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО Эстония и Финляндия намерены построить туннель Таллин-Хельсинки стоимостью около 20 млрд евро Премьер Эстонии заявил о необходимости общественного обсуждения строительства скоростного туннеля Таллин-Хельсинки Эстония и Финляндия рассматривают вариант строительства туннеля между Таллином и Хельсинки Президент Эстонии обсудит с финским коллегой вызовы, стоящие перед Евросоюзом Глава МИД Эстонии высказался за развитие отношений НАТО с Финляндией и Швецией Финляндия советует Эстонии удовлетворить просьбу Nord Stream о возможной прокладке новых нитей "Северного потока"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az