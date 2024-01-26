Власти и оппозиция Грузии обсудят выполнение рекомендаций для начала переговоров о членстве страны в ЕС

Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентская оппозиция 29 января намерены провести первую встречу по согласованию шагов выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе.

Представители оппозиционных партий выразили сомнения в достижении консенсуса с властями, а председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что все рекомендации будут выполнены, "несмотря на деструктивную позицию представителей оппозиции, и переговоры о вступлении Грузии в Евросоюзе начнутся в декабре 2024 года".

Посол Евросоюза Павел Керчинский заявил в пятницу журналистам, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС - "лишь начало тяжелого пути". "Мы надеемся, что этот процесс в Грузии ускорится, будет инклюзивным и конструктивным. Пока прошло лишь несколько недель, как были согласованы девять рекомендаций для Грузии и рано говорить о каком-либо прогрессе", - сказал посол.