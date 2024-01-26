Заимствования реального сектора Азербайджана на долговых рынках к 2027г могут утроиться - ЦБ

Центробанк Азербайджана планирует в 2024-2026гг стимулировать привлечение реальным сектором средств посредством заимствований на долговых рынках капитала, оценивает потенциал таких операций в 1,5 млрд манатов в год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такая цель указана в Стратегии развития финансового сектора Азербайджана в 2024-2026гг, утвержденной Центробанком и опубликованной на сайте регулятора.
Согласно данным ЦБ, в 2023г предприятия реального сектора привлекли на долговых рынках 500 млн манатов. Таким образом, объем таких операций в 2024-2026гг может утроиться.
В ЦБ считают, что в 2024-2026гг, как минимум, одна компания проведет IPO (до сих пор в Азербайджане ни одна компания IPO не проводила – ИФ).
По планам ЦБ, к 2027 году время, необходимое на осуществление инвестиций на рынке капитала, сократится до 15 минут (в настоящее время на это необходим один день). Кроме этого, в конце 2026 года удельный вес цифровых транзакций достигнет минимум 70% (в настоящее время этот показатель равен нулю).
Согласно стратегии, к 2027 году в Азербайджане будет открыто свыше 50 тыс. индивидуальных счетов депо в рамках поощрения участия инвесторов на рынке капитала (в настоящее время имеется 1 тыс. таких счетов).
Х.Насирзаде
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