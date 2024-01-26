Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

Финансы 26.01.2024 15:37

Заимствования реального сектора Азербайджана на долговых рынках к 2027г могут утроиться - ЦБ

Центробанк Азербайджана планирует в 2024-2026гг стимулировать привлечение реальным сектором средств посредством заимствований на долговых рынках капитала, оценивает потенциал таких операций в 1,5 млрд манатов в год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такая цель указана в Стратегии развития финансового сектора Азербайджана в 2024-2026гг, утвержденной Центробанком и опубликованной на сайте регулятора.

Согласно данным ЦБ, в 2023г предприятия реального сектора привлекли на долговых рынках 500 млн манатов. Таким образом, объем таких операций в 2024-2026гг может утроиться.

В ЦБ считают, что в 2024-2026гг, как минимум, одна компания проведет IPO (до сих пор в Азербайджане ни одна компания IPO не проводила – ИФ).

По планам ЦБ, к 2027 году время, необходимое на осуществление инвестиций на рынке капитала, сократится до 15 минут (в настоящее время на это необходим один день). Кроме этого, в конце 2026 года удельный вес цифровых транзакций достигнет минимум 70% (в настоящее время этот показатель равен нулю).

Согласно стратегии, к 2027 году в Азербайджане будет открыто свыше 50 тыс. индивидуальных счетов депо в рамках поощрения участия инвесторов на рынке капитала (в настоящее время имеется 1 тыс. таких счетов).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, РЫНОК, КАПИТАЛА


Похожие новости


ЦБ Азербайджана утвердил «дорожную карту» устойчивости финсектора до 2027г Премии страхового рынка Азербайджана вдвое ниже потенциала - Центробанк ЦБА в 2017г ограничит свое участие на валютном рынке

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az