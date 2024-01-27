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Туризм 27.01.2024 01:11

В Китае в сезон путешествий в Новый год по лунному календарю ожидают рекордные 9 млрд поездок

В КНР в пятницу стартует период путешествий, связанный со скорым наступлением Нового года по лунному календарю, за 40 дней до и после праздника жители могут совершить рекордные 9 млрд поездок по стране, сообщают западные СМИ.

По их данным, это примерно в два раза больше по сравнению с 4,7 млрд поездок за предыдущий Новый год, когда власти отменили ограничения по COVID-19. 80% нынешних поездок могут составить путешествия на личном автотранспорте.

На пятницу также прогнозируют около 11 млн поездок на поездах - основном виде общественного транспорта в Китае. Отмечается, что в этот день взлетели продажи железнодорожных и авиационных билетов. Ожидается, что авиакомпании могут перевезти 2 млн пассажиров.

Новый год по лунному календарю отмечают в ряде стран мира, однако его принято называть "китайским". В Китае лунный новый год называется Праздником весны (Чуньцзе) и ассоциируется с ее приходом. На этот раз Новый год выпадает на 10 февраля: год Зеленого деревянного дракона сменит уходящего Черного водяного кролика. После этого празднование Чуньцзе в Китае продлится 15 дней - до 24 февраля.

Всего за такой сезон отпусков количество путешествий на самолетах может возрасти до 80 млн - на 9,8% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Аэропорты Шанхая "Пудун" и "Хунцяо" ожидают роста пассажиропотока за 40 последующих дней на 57,6%, аэропорты Пекина "Шоуду" и "Дасин" - на 60%. На поездах всего могут совершить 480 млн поездок - на 38% больше в сравнении с 2023 годом, и на 17% больше, чем в предпандемийном 2019 годом.

Компании добавили дополнительные железнодорожные и авиационные рейсы на таких популярных направлениях как Харбин или в курортный город Санья на юге острова Хайнань.

Возрастет и поток туристов за границу - более 2,5 тыс. международных авиарейсов в Азию, в том числе в Японию, Южную Корею и страны Юго-Восточной Азии.

Самой важной традицией новогоднего праздника считается воссоединение семьи, когда все ее члены, живущие в других городах и странах, возвращаются домой для торжественного ужина, главном блюдом которого являются пельмени.

Между тем, непременными атрибутами праздника являются многолюдные гуляния на улицах и в парках, где проходят фестивали традиционного искусства с обязательными танцами красочных многометровых драконов, львов, сценками из древних опер и выступлениями актеров. В новогоднюю ночь небо во всем Китае расцвечено многочисленными фейерверками, не прекращается грохот петард: так, по поверьям, люди отгоняют от своих жилищ злых духов.

Принято дарить подарки друг другу, родным и близким. В последнее время все большую популярность приобретают "хунбао" - конверты обязательно красного цвета с деньгами.

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Тэги: КИТАЙ, ПРАЗДНИКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ПУТЕШЕСТВИЯ

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