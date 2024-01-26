Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

ТЭК 26.01.2024 16:06

Администрация президента США приостановила выдачу новых лицензий на экспорт СПГ

Администрация президента США Джо Байдена приостановила рассмотрение новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.

В заявлении политика, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что исключение будет сделано лишь в случае непредвиденных ситуаций в области национальной безопасности.

"Мы внимательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду", - заявил Байден.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм отметила, что этот процесс не повлияет на уже утвержденные экспортные проекты или поставки газа союзникам США, включая Европу.

Решение Байдена является победой климатических групп, требовавших от него остановить строительство новых СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива, пишет газета The Wall Street Journal.

Минэнерго США, вероятно, будет изучать вопрос несколько месяцев, после чего последует период общественных обсуждений сделанных им выводов, говорят источники издания в администрации Байдена. По их словам, решение президента немедленно затрагивает четыре СПГ-проекта, которые рассматривало Минэнерго.

Аналитики полагают, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ из США возобновится лишь после ноябрьских президентских выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СПГ, ЭКСПОРТ, ЛИЦЕНЗИИ


Похожие новости


Норвежская Equinor заключила контракт на покупку 1,75 млн т/г СПГ у Cheniere Латвия будет экономить 1 млрд евро в год, перейдя на прямые закупки СПГ в США США стали одним из главных поставщиков СПГ в ЕС Финляндия взяла в аренду у США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022г Поставки газа из США помогли Европе сэкономить 8 млрд долларов в 2018 году - министр энергетики Перри Total увеличит долю в Tellurian и будет покупать с ее проекта Driftwood 2,5 млн т СПГ в год Цены на нефть могут оказаться ключевым фактором для финального одобрения канадских СПГ-проектов Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az