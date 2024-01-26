Администрация президента США приостановила выдачу новых лицензий на экспорт СПГ

Администрация президента США Джо Байдена приостановила рассмотрение новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.
В заявлении политика, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что исключение будет сделано лишь в случае непредвиденных ситуаций в области национальной безопасности.
"Мы внимательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду", - заявил Байден.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм отметила, что этот процесс не повлияет на уже утвержденные экспортные проекты или поставки газа союзникам США, включая Европу.
Решение Байдена является победой климатических групп, требовавших от него остановить строительство новых СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива, пишет газета The Wall Street Journal.
Минэнерго США, вероятно, будет изучать вопрос несколько месяцев, после чего последует период общественных обсуждений сделанных им выводов, говорят источники издания в администрации Байдена. По их словам, решение президента немедленно затрагивает четыре СПГ-проекта, которые рассматривало Минэнерго.
Аналитики полагают, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ из США возобновится лишь после ноябрьских президентских выборов.
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