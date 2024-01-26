Суд Бразилии обязал BHP и Vale выплатить почти $10 млрд из-за прорыва плотины в 2015г

Суд Бразилии обязал горнодобывающую компанию Samarco и ее акционеров - бразильскую Vale и австралийскую BHP - выплатить 47,6 млрд реалов ($9,7 млрд) в качестве компенсации за последствия аварии 2015 года, когда прорыв плотины на руднике вызвал одну из самых серьезных экологических катастроф в стране.

Согласно вынесенному в четверг постановлению суда, компании привлечены к коллективной ответственности за "моральный ущерб", понесенный жертвами инцидента, пишет The Financial Times.

Первоначально власти Бразилии хотели взыскать с Samarco, Vale и BHP 155 млрд реалов. Компании пытались достичь внесудебного урегулирования требований, но переговоры с властями зашли в тупик.

Vale заявила, что не была уведомлена о решении суда, добавив, что оно может быть обжаловано. Акции компании в четверг вечером упали на 2,2% и теряют еще столько же в пятницу.

По сообщению Vale, компания продолжает делать взносы в фонд, созданный для устранения ущерба и предоставления финансовой компенсации в рамках первоначальных договоренностей с властями, достигнутых в 2016 году. С момента аварии фонд распределил 34,8 млрд реалов, сообщается на его сайте.

BHP и Samarco отказались от комментариев.