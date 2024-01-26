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Транспорт и связь 26.01.2024 16:25

Airbus запустила глобальный проект по утилизации самолетов в Китае

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE запустила первый глобальный проект по утилизации самолетов ALSC в городе Чэнду, крупном авиационном узле на юго-западе Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

ALSC занимает площадь более 60 га и способен обслуживать широкий спектр основных типов воздушных судов и обеспечивать глобальные каналы сбыта для перепродажи многоразовых деталей от вышедших из эксплуатации самолетов.

Общий объем инвестиций в проект составляет 6 млрд юаней ($845 млн). Его целью является повышение уровня утилизации авиационных компонентов и материалов, что обеспечит более чем 90-процентную экологичную переработку самолетов по весу.

"Открытие ALSC станет новым этапом в углублении сотрудничества между Китаем и Европой", - заявил исполнительный вице-президент Airbus и генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.

К 2042 году Китай станет крупнейшим в мире рынком авиационных услуг, а его объем вырастет до $54,1 млрд, прогнозировала в декабре Airbus China.

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Тэги: КИТАЙ, AIRBUS, САМОЛЕТЫ, УТИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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