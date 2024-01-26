Байден заявил Нетаньяху, что не поддержит операцию Израиля в Газе длительностью в год

Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он не может согласиться с перспективой операции Израиля в секторе Газа сроком на год, передает в пятницу The Times of Israel.

По данным издания, два неназванных представителя властей США сообщили порталу Walla, что такую позицию Байден довел до сведения Нетаньяху в телефонном разговоре на прошлой неделе.

Также, по словам источников, Байден призвал Нетаньяху ускорить переход к менее интенсивным боевым операциям для снижения жертв среди гражданского населения.

Президент также заявил, что не понимает стратегии Израиля по окончании боевых действий, и настаивал на ответе, что израильские власти будут делать после завершения операции.

Тем временем, интенсивные бои продолжались в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи призвал жителей западных кварталов Хан-Юниса - Аль-Наср и Аль-Амаль - уходить в соседний город Аль-Маваси на побережье.

В пятницу авиация Израиля также наносила удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана: ранее оттуда выпустили несколько реактивных снарядов по горе Мерон, где находится израильская база по контролю за воздушным движением. Ранее в январе база дважды подвергалась ракетным ударам. На этот раз, по информации ЦАХАЛ, снаряды упали на открытой местности.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что холодная штормовая погода еще сильнее ухудшает условия жизни для населения Газы. "Это было абсолютно предсказуемо в это время года, и проблемы делают и без того антисанитарную ситуацию полностью непригодной для жизни людей", - заявил представитель УВКПЧ в Газе Аджит Сунга.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали более 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным властей Газы, более 26 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.