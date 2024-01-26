AZAL в апреле начнет полеты из Баку в Карачи

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана - Карачи.
«Первый рейс AZAL из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты в этом направлении будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию.
В настоящее время AZAL выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.
Н.Аббасова
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