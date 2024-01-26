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Транспорт и связь 26.01.2024 17:04

AZAL в апреле начнет полеты из Баку в Карачи

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана - Карачи.

«Первый рейс AZAL из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты в этом направлении будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию.

В настоящее время AZAL выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, КАРАЧИ, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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