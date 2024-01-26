Байрамов и Мондино обсудили перспективы азербайджано-аргентинских отношений

Министры иностранных дел Азербайджана и Аргентины Джейхун Байрамов и Диана Мондино провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы азербайджано-аргентинских отношений, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены "состояние и перспективы азербайджано-аргентинских отношений, отмечена важность политических консультаций между страны", говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов поздравил коллегу с назначением на этот пост и пожелал ей успехов в работе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

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