Экономический совет Азербайджана обсудил итоги социально-экономического развития страны в 2023г

Экономический совет Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова провел первое заседание в 2024 году, сообщили в Кабинете министров страны.
Там отметили, что в ходе заседания обсуждались итоги социально-экономического развития страны в 2023 году, план работы совета на 2024 год, результаты оценки предоставленных налоговых и таможенных льгот, перспективы повышения кредитного рейтинга Азербайджана и другие вопросы.
На заседании были заслушаны доклады министра финансов Самира Шарифова и его заместителя Азера Байрамова.
"По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсуждаемым вопросам, профильным структурам даны соответствующие поручения", - проинформировали в Кабмине Азербайджана.
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