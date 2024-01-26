Минэнерго США пересмотрит целесообразность выдачи новых лицензий на экспорт СПГ

Министерство энергетики США планирует пересмотреть свои оценки того, насколько новые проекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) соответствуют общественным интересам.
Пересмотр будет касаться проектов, ориентированных на поставки СПГ в страны, с которыми у Соединенных Штатов нет соглашений о свободной торговле, и будет проводиться с учетом анализа состояния рынка и экономики, а также соображений национальной безопасности и защиты окружающей среды, говорится в сообщении министерства.
На время пересмотра вынесение заключений по находящимся на рассмотрении заявкам будет приостановлено.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм отметила, что этот процесс не повлияет на уже утвержденные экспортные проекты или поставки газа союзникам США, включая Европу.
США являются мировым лидером в сфере экспорта СПГ, подчеркивается в пресс-релизе министерства. В стране уже работают терминалы общей мощностью 14 млрд куб. футов газа в сутки, при этом Минэнерго уже выдало разрешения на строительство терминалов мощностью 48 млрд куб. футов в сутки, то есть в три раза больше существующих объемов.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена приостановила рассмотрение новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа. "Мы внимательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду", - заявил Байден.
Аналитики полагают, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ возобновится лишь после президентских выборов в ноябре.
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