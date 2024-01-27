Глава Евросовета Мишель подтвердил, что отказался от идеи избираться в Европарламент

Председатель Евросовета Шарль Мишель подтвердил в пятницу вечером, что отказывается от своего решения избираться в Европарламент, отметив при этом, что обиделся на "болезненные нападки".

"Естественно, существует несколько возможных точек зрения на данную ситуацию. Но я отмечаю, что болезненные нападки все больше и больше одерживают верх над подкрепленными фактами объективными аргументами", - написал Мишель в пятницу вечером в Facebook, комментируя свое решение. "Это, по моему мнению, затрагивает развитие демократической жизни", - отметил глава Европейского совета в довольно пространном сообщении в сети.

"По этим причинам, а также для того, чтобы сохранить спокойную обстановку для исполнения моей нынешней миссии, я не буду баллотироваться на европейских выборах. Я с полной решимостью до конца буду обеспечивать выполнение моих нынешних обязанностей. И я всегда буду ярым сторонником демократической, сильной, единой Европы и хозяйки своей судьбы", - объяснил Мишель отказ от принятого ранее решения после эмоциональных заверений в приверженности европейскому проекту.

Ранее в пятницу о решении Мишеля отказаться от участия в выборах сообщила со ссылкой на собственные данные The Financial Times.

В начале января Мишель в интервью ряду бельгийских СМИ объявил о решении баллотироваться в Европарламент, в связи с чем он покинет свой нынешний пост раньше окончания мандата.

"Я решил выставить мою кандидатуру на европейских выборах в июне 2024 года", - сказал глава Евросовета журналистам.

Позднее чиновник из его окружения так объяснил прессе решение Мишеля: планируя участвовать в выборах в Европарламент, он "возвращается для прямого диалога с гражданами" во имя развития и укрепления ЕС.

Однако во многих европейских СМИ и политических кругах ряда государств-членов ЕС это решение было расценено как желание Мишеля успеть до конца своего мандата занять новый заметный пост в институциональной системе ЕС, поскольку выборы в Европарламент состоятся в июне, и новые евродепутаты принесут присягу 16 июля.

Выборы следующего председателя Евросовета должны состояться в июне 2024 года. Тогда же будут произведены и другие назначения на высшие должности ЕС в рамках следующего институционального цикла. А срок полномочий Мишеля по его второму и последнему мандату должен продолжаться до 30 ноября 2024 года, то есть, когда все руководящие кресла в институтах ЕС и в его родной Бельгии уже будут распределены.

"По истечении срока действия моего мандата я найду время, чтобы поразмыслить о характере и направлении моих будущих обязательств", - заключил Шарль Мишель.