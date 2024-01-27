Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 27.01.2024 10:45

Глава Евросовета Мишель подтвердил, что отказался от идеи избираться в Европарламент

Председатель Евросовета Шарль Мишель подтвердил в пятницу вечером, что отказывается от своего решения избираться в Европарламент, отметив при этом, что обиделся на "болезненные нападки".

"Естественно, существует несколько возможных точек зрения на данную ситуацию. Но я отмечаю, что болезненные нападки все больше и больше одерживают верх над подкрепленными фактами объективными аргументами", - написал Мишель в пятницу вечером в Facebook, комментируя свое решение. "Это, по моему мнению, затрагивает развитие демократической жизни", - отметил глава Европейского совета в довольно пространном сообщении в сети.

"По этим причинам, а также для того, чтобы сохранить спокойную обстановку для исполнения моей нынешней миссии, я не буду баллотироваться на европейских выборах. Я с полной решимостью до конца буду обеспечивать выполнение моих нынешних обязанностей. И я всегда буду ярым сторонником демократической, сильной, единой Европы и хозяйки своей судьбы", - объяснил Мишель отказ от принятого ранее решения после эмоциональных заверений в приверженности европейскому проекту.

Ранее в пятницу о решении Мишеля отказаться от участия в выборах сообщила со ссылкой на собственные данные The Financial Times.

В начале января Мишель в интервью ряду бельгийских СМИ объявил о решении баллотироваться в Европарламент, в связи с чем он покинет свой нынешний пост раньше окончания мандата.

"Я решил выставить мою кандидатуру на европейских выборах в июне 2024 года", - сказал глава Евросовета журналистам.

Позднее чиновник из его окружения так объяснил прессе решение Мишеля: планируя участвовать в выборах в Европарламент, он "возвращается для прямого диалога с гражданами" во имя развития и укрепления ЕС.

Однако во многих европейских СМИ и политических кругах ряда государств-членов ЕС это решение было расценено как желание Мишеля успеть до конца своего мандата занять новый заметный пост в институциональной системе ЕС, поскольку выборы в Европарламент состоятся в июне, и новые евродепутаты принесут присягу 16 июля.

Выборы следующего председателя Евросовета должны состояться в июне 2024 года. Тогда же будут произведены и другие назначения на высшие должности ЕС в рамках следующего институционального цикла. А срок полномочий Мишеля по его второму и последнему мандату должен продолжаться до 30 ноября 2024 года, то есть, когда все руководящие кресла в институтах ЕС и в его родной Бельгии уже будут распределены.

"По истечении срока действия моего мандата я найду время, чтобы поразмыслить о характере и направлении моих будущих обязательств", - заключил Шарль Мишель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИШЕЛЬ, ПЛАНЫ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Мишель назвал плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном В Брюсселе началась встреча Ильхама Алиева и Шарля Мишеля Глава Евросовета предпринимает усилия по деэскалации в отношениях Баку и Еревана Алиев и Пашинян договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора - Мишель Зеленский обсудил с главой Евросовета обстрелы украинской инфраструктуры и вопрос членства Украины в ЕС Мишель: ЕС сохранил открытыми все каналы связи с Россией Глава Евросовета призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az