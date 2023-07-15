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Внешняя политика 15.07.2023 19:31

Мишель назвал плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном

"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной", - сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

По его словам, в ходе встречи главы двух стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету.

"Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях", - отметил Мишель.

Согласно заявлению главы Евросовета, он пригласил лидеров двух стран встретиться в таком же формате еще раз - уже "после лета".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ, МИШЕЛЬ


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