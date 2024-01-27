Численность британских вооруженных сил сократились с 2000 года на 65 тыс. человек

Численность вооруженных сил Великобритании сократилась на 31,7% (более 65,5 тыс. военнослужащих) с 2000 года, сообщило издание UK Defence Journal, ссылаясь на парламентские данные.
На слушаниях в парламенте заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон сообщил, что в настоящее время вооруженные силы Соединенного Королевства насчитывают около 141,5 тыс. военнослужащих по сравнению с 207 тыс. в 2000 году.
Численность армии сократилась на 29,79% (с 109600 до 76950 человек), ВМФ и морской пехоты - на 23,86% (с 42800 дo 32590 человек), а ВВС - на 41,5% (с 54600 до 31940 человек).
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