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Численность британских вооруженных сил сократились с 2000 года на 65 тыс. человек

Численность вооруженных сил Великобритании сократилась на 31,7% (более 65,5 тыс. военнослужащих) с 2000 года, сообщило издание UK Defence Journal, ссылаясь на парламентские данные.

На слушаниях в парламенте заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон сообщил, что в настоящее время вооруженные силы Соединенного Королевства насчитывают около 141,5 тыс. военнослужащих по сравнению с 207 тыс. в 2000 году.

Численность армии сократилась на 29,79% (с 109600 до 76950 человек), ВМФ и морской пехоты - на 23,86% (с 42800 дo 32590 человек), а ВВС - на 41,5% (с 54600 до 31940 человек).

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВОЙСКА, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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