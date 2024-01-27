Отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне - глава МИД Азербайджана

Отношения между Баку и Парижем в настоящее время находятся на самом низком уровне, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Азербайджан не являлся инициатором того, чтобы эти отношения достигли кризисного уровня. Сегодняшняя ситуация сложилась по вине самой Франции", - сказал Байрамов в субботу журналистам.





При этом он отметил, что именно Франция является страной номер один, стоящей за систематическим и предвзятым отношением к Азербайджану. "Азербайджан - это не та страна, которая оставит подобные шаги против себя без ответа", - добавил Байрамов.





Глава МИД также решительно осудил антиазербайджанскую политику, проводимую со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что азербайджанская делегация уже выразила свою позицию.





При этом Байрамов выразил мнение о том, что нынешние нападки ПАСЕ на Баку связаны с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.





"(...) Еще раз напоминаю, что антитеррористические меры 19-20 сентября 2023 года стали результатом предупреждений, сделанных азербайджанской стороной в течение трех лет после войны, и полностью соответствовали Конституции Азербайджана и международному праву", - подчеркнул глава МИД.





Х.Насирзаде