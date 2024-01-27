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Туризм 27.01.2024 17:29

На Багамах зафиксировано большое количество убийств туристов

Посольство США на Багамских островах опубликовало предупреждение о небезопасности курорта для американских туристов из-за 18 убийств, совершенных там с начала года местными бандитскими формированиями.

Как отмечает американское посольство, "убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах".

Проблемы безопасности достигли такой степени серьезности, что американские дипломаты заявляют, что людям не следует даже пытаться "физически сопротивляться" ограблению.

При этом рекомендуется проявлять "чрезвычайную осторожность" в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

В посольстве также заявляют, что американцам следует быть особенно бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".

Госдепартамент США, который в пятницу включил Багамские острова в список стран, где нужно "проявлять повышенную осторожность", отметил, что опасность сохраняется и в туристических, и нетуристических районах.

Багамские острова - развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Туризм даёт островам свыше 60 % ВВП. С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения. Большинство туристов прилетают или приплывают из США.

Количество туристических прибытий на Багамские островов в год достигает примерно 7 млн.

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Тэги: США, БАГАМЫ, УБИЙСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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