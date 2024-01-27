На Багамах зафиксировано большое количество убийств туристов

Посольство США на Багамских островах опубликовало предупреждение о небезопасности курорта для американских туристов из-за 18 убийств, совершенных там с начала года местными бандитскими формированиями.
Как отмечает американское посольство, "убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах".
Проблемы безопасности достигли такой степени серьезности, что американские дипломаты заявляют, что людям не следует даже пытаться "физически сопротивляться" ограблению.
При этом рекомендуется проявлять "чрезвычайную осторожность" в восточной части столицы Багамских островов Нассау.
В посольстве также заявляют, что американцам следует быть особенно бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".
Госдепартамент США, который в пятницу включил Багамские острова в список стран, где нужно "проявлять повышенную осторожность", отметил, что опасность сохраняется и в туристических, и нетуристических районах.
Багамские острова - развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Туризм даёт островам свыше 60 % ВВП. С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения. Большинство туристов прилетают или приплывают из США.
Количество туристических прибытий на Багамские островов в год достигает примерно 7 млн.
Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана
Отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне - глава МИД Азербайджана
Баку в ближайшие недели направит ответ Еревану на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана
В Азербайджане создается «Фонд утилизации транспортных средств»
Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе
Добыча нефти Сургутнефтегаза в 2024г будет на уровне 2023г - глава НК
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства 29 января - Кремль
Глава МИД Израиля обещает добиться прекращения работы БАПОР в секторе Газа
Президент Зурабишвили выразила сожаление о несостоявшейся встрече с Пашиняном по решению правительства Грузии
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы