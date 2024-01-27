Австралия и Канада приостанавливают финансирование БАПОР

Власти Австралии и Канады объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за сообщений о том, что некоторые его члены могут быть причастны к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.
"Австралия будет тесно взаимодействовать с БАПОР в связи с расследованием, будет консультироваться с международными партнерами. Пока мы делаем это, мы поставим на паузу передачу недавно выделенных средств", - написала глава австралийского МИД Пенни Вонг в соцсети.
Она напомнила, что при этом БАПОР предоставляет жизненно необходимую помощь жителям сектора Газа, а в данный момент 1,4 млн палестинцев укрываются на объектах агентства.
В свою очередь канадский министр международного развития Ахмед Хусейн объявил, что пока идет расследование обвинений в адрес БАПОР, Оттава откладывает дополнительное финансирование агентства.
"Канада воспринимает эту информацию крайне серьезно и плотно взаимодействует с БАПОР и другими донорами по этому вопросу (...) если обвинения окажутся правдивы, Канада ожидает немедленных мер БАПОР против тех, кто, как оказалось, участвовал в террористических атаках ХАМАС", - отметил он.
Накануне госдепартамент США сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу по дополнительному финансированию БАПОР из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства причастны к нападению ХАМАС на Израиль. При этом в пятницу западные СМИ сообщали о том, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля.
В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сообщениями о возможном участии сотрудников БАПОР в нападении на Израиль и призывает как можно быстрее с этим разобраться.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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