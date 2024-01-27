Глава МИД Израиля обещает добиться прекращения работы БАПОР в секторе Газа

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в субботу заявил, что будет добиваться прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.
"При моем руководстве МИД Израиля будет вести политику, которая гарантирует, что БАПОР с учетом всех сопутствующих факторов не станет частью будущих реалий. Мы будем работать над привлечением поддержки обеих главных партий США, поддержи ЕС и других стран по всему миру в рамках политики по остановке работы БАПОР в Газе", - написал министр в соцсети.
По его словам, "БАПОР - это не часть решения: многие его сотрудники - помощники ХАМАС, с кровожадными взглядами, содействующими террористической активности". Кац напомнил, что Израиль годами предупреждал: действия БАПОР консервируют проблему беженцев, мешают миру, служат интересам ХАМАС в Газе.
Министр также призвал ООН незамедлительно принять меры против руководства БАПОР.
В пятницу западные СМИ сообщали о том, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля, согласно которым некоторые члены БАПОР могут быть причастны к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.
После этого США, Канада, Австралия, Италия объявили о приостановке финансирования БАПОР.
В свою очередь в ХАМАС раскритиковали планы Израиля не позволить БАПОР работать в Газе после окончания операции в анклаве. В Организации освобождения Палестины призвали страны, приостановившие выделение средств БАПОР, пересмотреть это решение.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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