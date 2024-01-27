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Регион 27.01.2024 18:40

Путин заявляет о необходимости искоренения нацизма

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости искоренения нацизма и о важности борьбы с последователями этой идеологии.

"Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - сказал Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

В ряде стран Европы, подчеркнул он, русофобия продвигается как государственная политика.

"Мы сделаем все, все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они сегодня себя ни называли, обречены, и ничто не сможет остановить стремление миллионов людей, не только в нашей стране, но и на всей планете, к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности", - отметил президент РФ.

В завершении речи Путин сказал: "Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм".

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Тэги: РОССИЯ, НАЦИЗМ, БОРЬБА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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