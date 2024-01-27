Команда танкера Marlin Luanda смогла потушить пожар после попадания ракеты хуситов

Экипаж танкера Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов смог справиться с пожаром, который возник после попадания ракеты йеменских хуситов по судну в Аденском заливе, сообщает в субботу Associated Press.
"Мы рады сообщить, что весь экипаж на Marlin Luanda - в безопасности, а пожар в грузовом отсеке полностью потушен. Сейчас судно направляется в безопасную гавань", - сообщили в базирующейся в Сингапуре трейдерской компании Trafigura.
На тушение ушло несколько часов. Накануне представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа заявлял о поражении ракетами британского танкера Marlin Luanda в Аденском заливе.
В свою очередь в Центральном командовании ВС США сообщили, что эсминец USS Carney сбил ракету хуситов, пытавшуюся его поразить. Также американские силы уничтожили на территории Йемена противокорабельную ракету хуситов, которая была готова к пуску в направлении Красного моря.
Кроме того, фирма Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила, что в субботу охрана сухогруза, проходившего через Аравийское море, вступила в перестрелку с группой вооруженных лиц, которые попытались подобраться к судну на катере. В итоге катер повернул обратно. Инцидент произошел в 1,3 тыс. км к юго-востоку от города Салала в Омане, сухогруз и экипаж в безопасности.
Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.
В свою очередь США и Британия нанесли несколько серий ударов по объектам мятежников.
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