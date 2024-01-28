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28.01.2024 20:30

Греция передаст Украине устаревшее оружие

Власти Греции одобрили передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом пишет издание Kathimerini.

По информации издания, Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией. При этом содержание пакета военной помощи не раскрывается.

Отмечается, что сейчас на вооружении греческой армии стоят системы противовоздушной обороны "Тор", "Оса", С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

В.Алиев

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Тэги: ГРЕЦИЯ, УКРАИНA, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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