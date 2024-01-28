Греция передаст Украине устаревшее оружие

Власти Греции одобрили передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом пишет издание Kathimerini.

По информации издания, Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией. При этом содержание пакета военной помощи не раскрывается.

Отмечается, что сейчас на вооружении греческой армии стоят системы противовоздушной обороны "Тор", "Оса", С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

В.Алиев