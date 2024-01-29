Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0189 GBR   2.1601 TRY   0.0562

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Происшествия 29.01.2024 09:01

Подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле задержаны - турецкие СМИ

Турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле.

"Оба подозреваемых - иностранные граждане. Один из них из Таджикистана, а другой - русский, и мы предположили, что они связаны с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - цитируют местные СМИ заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Отмечается, что властями были проведены рейды в более чем в 30 местах по всему Стамбулу, задержаны 47 человек, предположительно, причастных к стрельбе.

Нападение на церковь Святой Марии произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕРКОВЬ, НАПАДЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


Похожие новости


Двое неизвестных совершили нападение на католическую церковь в Стамбуле, один человек погиб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az