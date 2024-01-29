Подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле задержаны - турецкие СМИ

Турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле.
"Оба подозреваемых - иностранные граждане. Один из них из Таджикистана, а другой - русский, и мы предположили, что они связаны с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - цитируют местные СМИ заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Отмечается, что властями были проведены рейды в более чем в 30 местах по всему Стамбулу, задержаны 47 человек, предположительно, причастных к стрельбе.
Нападение на церковь Святой Марии произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.
Греция передаст Украине устаревшее оружие
Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана
Отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне - глава МИД Азербайджана
Новак: российские НК не испытывают проблем с поставками нефти индийским контрагентамм
MIDA отбирает подрядчика для строительства сети коммуникаций в ЖК в Джабраиле
АБР осуществил новое размещение облигаций в нацвалюте Азербайджана, привлек около $11,5 млн
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
ЕС может ударить по экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Украине
Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения США в причастности Ирана к атаке на американскую базу в Иордании - СМИ
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы