ЕБРР предоставит Укргидроэнерго 200 млн евро на восстановление ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление ЧАО "Укргидроэнерго" кредита под государственные гарантии объемом до 200 млн евро.

Как говорится на сайте ЕБРР, кредит состоит из суммы до 150 млн евро для финансирования поставки критически важного оборудования для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и до 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности компании.

Средства будут выделяться двумя траншами по 100 млн евро.

ЕБРР отмечает, что реализация проекта повысит энергетическую безопасность Украины за счет финансирования замены четырех гидроагрегатов Днепровской ГЭС, которые были изношены в результате интенсивной эксплуатации с 2003 года и повреждений. Ожидается, что общая производственная мощность соответствующего оборудования увеличится на 16%.

Проект также позволит компании заменить старые козловые краны на Среднеднепровской ГЭС, которые имеют решающее значение для эффективного обслуживания гидроэлектростанции.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.