Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства около 160 домов в селе Талыш Агдеринского района

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» отбирает подрядчика для второй фазы работ по сносу, вертикальной планировке, строительству 158 частных домов жилых домов (в том числе восстановление 10 домов и 148 новых домов) в селе Талыш Агдеринского района.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 5156,47 манатов.
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 16:00 15 марта.Тендерная процедура вскрытия предложений состоится также 15 марта в 16:00.
Контактное лицо: Забиль Велиев; email: z.valiyev@qbti.gov.az; Телефон: (+99412) 526-47-90.
Х.Насирзаде
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