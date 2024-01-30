Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства около 160 домов в селе Талыш Агдеринского района

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» отбирает подрядчика для второй фазы работ по сносу, вертикальной планировке, строительству 158 частных домов жилых домов (в том числе восстановление 10 домов и 148 новых домов) в селе Талыш Агдеринского района.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 5156,47 манатов.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 16:00 15 марта.Тендерная процедура вскрытия предложений состоится также 15 марта в 16:00.

Контактное лицо: Забиль Велиев; email: z.valiyev@qbti.gov.az; Телефон: (+99412) 526-47-90.

Х.Насирзаде