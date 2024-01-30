Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд - FT

Американские венчурные фонды располагают резервами денежных средств (так называемым "сухим порохом") на рекордные $311 млрд, пишет Financial Times.

По данным PitchBook, фонды потратили лишь половину из рекордных $435 млрд, привлеченных в 2020-2022 годах.

Участники отрасли стали осторожнее в инвестировании на фоне снижения оценочной стоимости стартапов и предпочитают поддерживать более зрелых игроков, отмечает газета.

"Сухой порох", несомненно, есть, но венчурные деньги вряд ли вновь наводнят мир", - цитирует она слова главы венчурного отдела Mubadala Capital Ибрагима Аджами.

По его мнению, значительная часть этих средств будет направлена на "разбор завалов", появившихся в период ультранизких процентных ставок, по завершении которого расходы стартапов выросли.

Кроме того, венчурным фондам необходимо возвращать капитал собственным инвесторам, которые получают прибыль при выходе фондов из капитала стартапов.

На фоне небольшого числа таких сделок американские венчурные фонды в 2023 году вернули своим партнерам с ограниченной ответственностью (limited partners, LPs) лишь $21 млрд - в семь раз меньше, чем в 2021 году, сообщает PitchBook.

Такие партнеры, как правило, не любят давить на фонды с целью получения денег, но если "вы уже третий год ничего не делаете, они начинают спрашивать, за что я плачу комиссии", приводит FT высказывание неназванного венчурного инвестора из Кремниевой долины.

Между тем в условиях нежелания фондов использовать свои резервы молодые компании без четкого пути к прибыльности или выгодной сделке, которая позволит этим фондам выйти из их капитала, рискуют значительно потерять в оценочной стоимости или даже обанкротиться, пишет издание.

По данным PitchBook, за последний год количество потерпевших крах стартапов удвоилось. В их число вошли даже бывшие "единороги" (компании с оценкой стоимости выше $1 млрд) Hopin и Convoy.