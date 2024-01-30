Британское население достигнет 70 млн человек к середине 2026г, на 10 лет раньше ожидавшегося - ONS

Население Великобритании благодаря большому притоку мигрантов достигнет 70 млн человек к середине 2026 года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.
В прошлом году ONS прогнозировало, что население страны достигнет этой отметки в 2036 году.
Теперь управление также ожидает, что за 15 лет до середины 2036 года количество жителей Британии подскочит на 6,6 млн, или 9,9%, до 73,7 млн, в том числе за счет естественного прироста населения на 541 тыс. человек и чистого притока мигрантов на уровне 6,1 млн человек.
Чистый приток мигрантов с середины 2028 года стабилизируется на уровне 315 тыс. человек в год против 672 тыс. за год до декабря 2022 года, полагает ONS.
Новые прогнозы основаны на результатах переписи населения за 2021 год. До этого использовались более старые данные.
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