Азербайджан и ИБР подписали меморандум о подготовке рамок сотрудничества

Министерство экономики Азербайджана и Исламский банк развития (ИБР) подписали меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану, сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров.

«Меморандум подписан с президентом ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции. Реализация документа будет способствовать укреплению сотрудничества между сторонами и усилению совместных действий в направлении достижения целей социально-экономического развития Азербайджана», - написал Джаббаров в соцсетях.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня COP29, которое пройдет в Азербайджане в 2024 году.

Б.Рустамбеков