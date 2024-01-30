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Внешняя политика 30.01.2024 16:12

Азербайджан и ИБР подписали меморандум о подготовке рамок сотрудничества

Министерство экономики Азербайджана и Исламский банк развития (ИБР) подписали меморандум о взаимопонимании по подготовке Рамок сотрудничества по Азербайджану, сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров.

«Меморандум подписан с президентом ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции. Реализация документа будет способствовать укреплению сотрудничества между сторонами и усилению совместных действий в направлении достижения целей социально-экономического развития Азербайджана», - написал Джаббаров в соцсетях.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня COP29, которое пройдет в Азербайджане в 2024 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИБР, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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