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Финансы 30.01.2024 17:23

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023г

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2023 года получил рекордную прибыль в размере 2,222 млрд крон ($213 млрд).

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 16,1%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций технологических компаний.

Фонд получил от инвестиций в акции доход в размере 21,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 6,1%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 3,7%. При этом он потерял на инвестициях в недвижимость 12,4%.

"Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. Акции технологических компаний, в частности, показали очень хорошие результаты", - заявил главный исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Снижение стоимости кроны относительно ряда основных мировых валют повысило стоимость фонда на 409 млрд крон в прошлом году. При этом приток средств в фонд составил 711 млрд крон.

Стоимость фонда на 30 декабря составляла 15,765 трлн крон. На вложения в акции приходилось 70,9% инвестпортфеля, в облигации - 27,1%, в недвижимость - 1,9%, в ВИЭ - 0,1%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,86 тыс. компаний из 65 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Microsoft, Apple, Alphabet (холдинговая компания Google), Amazon.com и Nvidia, в портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США, а также в меньшей степени Японии, Сингапура и Германии.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ГОСФОНД, ИНВЕСТИЦИИ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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