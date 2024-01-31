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Министр Израиля по стратегическим вопросам проведет переговоры в США по войне в Газе - СМИ

Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер посетит Вашингтон в среду для переговоров о войне в Газе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Дермер встретится с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Как сообщил один из источников портала, послевоенная стратегия администрации президента США Джо Байдена, вероятно, станет частью переговоров.

Тем временем два израильских чиновника заявили Axios, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе совершить шестой визит в Израиль с 7 октября. Он намерен обсудить ситуацию в Газе и будущее анклава после войны.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ЧИНОВНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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