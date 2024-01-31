AzerGold планирует к 2028г начать добычу на месторождении полиметаллических руд Филизчай

ЗАО "AzerGold" планирует ввести в разработку месторождение полиметаллических руд Филизчай на северо-западе Азербайджана в 2027 году, сообщили в обществе.

"Месторождение Филизчай по своим особенностям уникальное и требует оптимального и комплексного методологического подхода. В настоящее время ведутся работы, направленные на разработку оптимальных схем для дальнейшей добычи руды. С учетом этого, считаем, что ввод в эксплуатацию этого месторождения затянется до 2027 года, поскольку нам надо решить вопросы того, как и извлекать и как продавать полученные металлы", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в "AzerGold".

По информации компании, подтвержденные запасы месторождения Филизчай составляют 112,71 млн тонн. Ресурсы месторождения подсчитаны в соответствии с требованиями стандартов международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых (JORC).

"В настоящее время изучается возможность отделения друг от друга имеющихся на месторождении цветных металлов (цинка, свинца, меди и серебра) и их переработка в самой эффективной с точки зрения экономики форме, с максимальным процентом выхода. В этом направлении продолжается совместная работа с местными и иностранными металлургами", - сообщили в "AzerGold".

По оценкам AzerGold, разработка месторождения Филизчай привлечет в бюджет государства миллиарды манатов, внесет большой вклад в увеличение занятости за счет открытия более тысячи новых рабочих мест и ускорит социально-экономическое развитие Шеки-Загатальского экономического района.

Месторождение Филизчай, открытое в 1959 году, находится на административной территории Балаканского района и является крупнейшим полиметаллическим месторождением в регионе. Объемы запасов руды этого месторождения входят в число лидеров в списке крупнейших полиметаллических месторождений Европы и мира. Так, Филизчай имеет большой запас таких цветных металлов как медь, цинк, серебро и свинец.

Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.